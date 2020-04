Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,648 EUR -2,08% (15.04.2020, 15:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (15.04.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden sich defensive Werte am Mittwoch wieder einmal von ihrer besten Seite zeigen. Auch der E.ON stemme sich gegen den Gesamtmarkt. Dennoch notiere die Aktie noch immer rund 25% unter dem Jahreshoch.Der deutsche Versorger habe zuletzt betont, dass die Auswirkungen der Coronavirus-Krise begrenzt seien. Zwar dürfte auch E.ON durch eine sinkende Nachfrage unter dem praktischen Stillstand der Wirtschaft leiden. Das Geschäft mit Großkunden mache aber nur 2% des Gesamtergebnisses aus. Im regulierten Netzgeschäft könnten entgangene Gewinne zudem durch die Zubilligung höherer Erträge in der Zukunft kompensiert werden.Die Dividende sei sicher, das Geschäft relativ stabil. Für konservative Anleger sei die E.ON-Aktie in unsicheren Zeiten eine gute Wahl. Das Papier bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,632 EUR -1,89% (15.04.2020, 15:07)