Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,58 EUR +1,25% (05.06.2019, 17:24)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (05.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Energiewelt befinde sich im Wandel. Statt großer Kohle- und Atomkraftwerke seien Erneuerbare Energien weiter auf dem Vormarsch. Hinzu komme der Trend zur dezentralen Stromerzeugung - immer mehr Menschen würden ihre Energie selbst produzieren. E.ON wolle hier kräftig mitmischen und habe nun eine neue Partnerschaft abgeschlossen.E.ON werde laut Pressemitteilung weit über 100 IoT-Gateways von Francotyp-Postalia beziehen. Mit den Produkten würden sich dezentrale Kundenanlagen steuern lassen, die Energie erzeugen oder verbrauchen würden. Dank der flexiblen Gestaltung von Francotyp-Postalia könnten auch verschiedene Anlagentypen in ein Kraftwerk integriert werden - ein wesentlicher Vorteil v.a. auch für Betreiber kleinerer Anlagen.E.ON treibe die Energiewende voran. Mit dem Fokus auf Netzt und Kundendienstleistungen werde der Energiekonzern auch ohne das einstige Kerngeschäft der Stromerzeugung seinen Platz in der neuen Energiewelt finden. An der Börse komme das gut an. Defensive Werte seien ohnehin wieder gefragt. Für Konservative bleibe die E.ON-Aktie ein Kauf, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,585 EUR +1,40% (05.06.2019, 17:09)