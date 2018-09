XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,769 EUR -4,05% (12.09.2018, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,769 EUR -4,50% (12.09.2018, 15:45)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (12.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorgertitel führe am Mittwoch die Verliererliste im DAX an. Zwei Gründe würden für den deutlichen Kursrutsch sorgen. Zum einen bringe eine Abstufung Druck auf das Papier, zum anderen sorge eine Gewinnwarnung des britischen Versorgers SSE für schlechte Stimmung.Aufgrund des trockenen, warmen Wetters sowie hoher Gaspreise habe SSE bekannt gegeben, dass der Versorger in den ersten fünf Monaten deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sei. Außerdem belaste die geplante Deckelung der Strompreise in Großbritannien das Privatkundengeschäft. Bereits seit Langem sei das britische Geschäft von hartem Wettbewerb gekennzeichnet. Auch die deutschen Energieunternehmen würden über Probleme im komplizierten britischen Markt klagen.Pikant: SSE lege derzeit Teile seines Geschäfts mit Npower, der britischen Innogy-Tochter, zusammen. Es verwundere also nicht, dass E.ON von der allgemein negativen Stimmung im Versorgersektor nach der Gewinnwarnung besonders stark betroffen sei. Hintergrund: Innogy solle in Zukunft 34,4 Prozent am neuen, eigenständigen Fusionsunternehmen von SSE und Npower halten. Nach dem Mega-Übernahme von Innogy gehe dieser im nächsten Jahr an E.ON über.DER AKTIONÄR habe zuletzt bereits geraten: Wer in die Versorgerbranche investieren wolle, sollte aktuell RWE vorziehen. Nach der Innogy-Abspaltung löst sich der Wettbewerber zudem vom schwierigen britischen Markt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: