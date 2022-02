Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (21.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im wieder einmal sehr schwachen Marktumfeld zähle die E.ON-Aktie noch zu den stärksten Werten im DAX. Der Versorger bestätige damit seinen Ruf als defensiver und krisensicherer Titel. Für Unterstützung sorge dabei eine optimistische Studie der Société Générale, die zeitnah mit guten Nachrichten rechne.Nach der Prognoseanhebung des Wettbewerbers RWE dürfte auch E.ON die Ziele für 2021 übertreffen, so Analyst Lueder Schumacher. Positiv auswirken dürften sich auch die steigenden Zinsen, durch die die Pensionsrückstellungen und damit die Nettoverschuldung sinken würden. Der Experte habe sein Kursziel deshalb deutlich von 13,80 auf 16,80 Euro angehoben und die Einstufung "buy" bestätigt.Während viele Aktien im turbulenten Marktumfeld weiter unter Druck stünden, sehe es bei E.ON auch charttechnisch weiter gut aus. Der DAX-Titel notiere nur knapp unter dem Mehrjahreshoch bei 12,54 Euro. Dabei zahle sich einerseits aus, dass die Geschäfte in einem Umfeld hoher Strompreise gut laufen würden und andererseits zeige sich die Aktie angesichts des Ukraine-Konflikts und der hohen Inflation als Stabilitätsanker an der Börse.Konservative Anleger sind mit dem DAX-Titel gut beraten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur E.ON-Aktie. (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link