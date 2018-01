Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,00 EUR +0,86% (11.01.2018, 13:35)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.01.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit der Investition in ein neues Großprojekt unterstreicht E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) die Attraktivität des U.S. amerikanischen Markts für Windkraft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:In Kenedy County, Texas, hat E.ON mit dem Bau des Windparks Stella begonnen. Das Projekt wird eine installierte Leistung in Höhe von 201 Megawatt (MW) haben. Eingesetzt werden 67 Turbinen der Drei-Megawatt-Klasse des deutschen Herstellers Nordex.Parallel zum Baustart hat E.ON zwei Windparks in Betrieb genommen: Bruenning’s Breeze im texanischen Willacy County mit einer Leistung in Höhe von 228 MW sowie Radford’s Run in Macon County, Illinois, mit 306 MW Leistung.Das Projekt Stella ist der dreiundzwanzigste Windpark, den E.ON in Nordamerika errichtet. Insgesamt betreibt das Unternehmen dort Wind-, Solar- und Speicherprojekte in einem Volumen von 3.600 MW. Das entspricht der Leistung von drei Kernkraftwerken. E.ON bietet externen Kunden in den USA auch erfolgreich Serviceleistungen für Windparks an.XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,004 EUR +0,82% (11.01.2018, 13:21)