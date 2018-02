Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert.







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) hat mit dem Bau eines neuen Onshore-Windparks in Italien begonnen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Projekt Morcone in der Provinz Benevento im Großraum Neapel wird über eine installierte Leistung in Höhe von 57 Megawatt verfügen. Eingesetzt werden neunzehn Turbinen der Drei-Megawatt-Klasse des dänischen Herstellers Vestas. Bei Morcone handelte es sich um das größte Projekt, das der italienische Staat im Zuge einer Auktion im Jahr 2016 vergeben hatte.In dem bergigen Gelände rund um die Gemeinden Morcone und Pontelandolfo baut E.ON aktuell die Straßen und legt die Fundamente für die ersten Windanlagen. Im Sommer werden die Turbinen errichtet, die schließlich zu Beginn des Jahres 2019 in Betrieb gehen.In Italien besitzt und betreibt E.ON zehn Onshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 330 Megawatt. Die Werke befinden sich in den Regionen Sizilien, Kalabrien, Basilicata, Sardinien, Toskana und Kampanien. Darüber hinaus bietet E.ON auch Turbinenservice und Betriebsführung als Dienstleistung für Windparks anderer Betreiber an.