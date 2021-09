Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF).Im schwächeren Marktumfeld müsse auch die E.ON-Aktie am Freitag wieder Verluste hinnehmen. Nach wie vor pendle der DAX-Titel damit um die 11-Euro-Marke. Derweil rüste sich der Versorger weiter für die neue Energiewelt und habe nun die Mehrheit an einem Start-up übernommen.E.ON werde Mehrheitseigner des 2016 gegründeten Unternehmens gridX. Dieses entwickle digitale Plattformlösungen, die dezentrale Energieressourcen wie etwa Elektroautos verbinden, steuern und optimieren würden. Bereits seit 2017 arbeite E.ON mit gridX zusammen.Der DAX-Konzern erweitere durch die Übernahme nun sein Portfolio mit digitalen Lösungen für die Energiewende. So sollten den Kunden künftig innovative digitale Energiemanagementlösungen angeboten werden - sowohl für intelligentes Laden von E-Autos als auch für Smart-Home-Lösungen.Für konservative Anleger bleibt E.ON mit seinem lukrativen und stabilen Netzgeschäft ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link