Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,807 EUR -2,32% (10.03.2020, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,748 EUR -0,96% (10.03.2020, 16:00)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im stabileren Marktumfeld ziere die E.ON-Aktie am Dienstag das DAX-Ende. Der Verkauf des Geschäfts mit Heizstrom, eine Folge des innogy-Deals, dürfte dafür aber nicht die Ursache sein. Vielmehr würden auch andere defensive Werte wie Fresenius, Vonovia oder die Telekom zu den schwächsten Titeln im deutschen Leitindex zählen.E.ON verkaufe das Heizstrom an den Ökostromanbieter Lichtblick. Das Hamburger Unternehmen habe die Übernahme beim Bundeskartellamt angemeldet, wie beide Unternehmen am Dienstag bestätigt hätten. Lichtblick wolle demnach sämtliche Anteile an den E.ON-Heizstromgesellschaften Nord und Süd übernehmen. E.ON beliefere nach früheren Angaben rund 260.000 Kunden mit Heizstrom. Zum Kaufpreis hätten beide Seiten keine Angaben gemacht.Der Verkauf des Heizstromgeschäfts sei eine der Auflagen, mit denen E.ON die Zustimmung der EU-Kommission für die Übernahme der RWE -Tochter innogy erreicht habe. E.ON müsse zudem Strom- und Gasgeschäfte in Ungarn und Tschechien sowie 34 Ladestationen für Elektrofahrzeuge an deutschen Autobahnen verkaufen. Das sei in der Umsetzung, habe ein E.ON-Sprecher gesagt.Lichtblick bezeichne sich als führender Anbieter für Ökostrom und Ökogas in Deutschland. Das Unternehmen aus Hamburg habe nach eigenen Angaben rund eine Million Kunden. "Die Übernahme der Heizstrom-Kunden passt sehr gut in die nachhaltige Wachstumsstrategie von Lichtblick", habe ein Unternehmenssprecher gesagt. Wärme werde immer mehr aus erneuerbaren Energien gewonnen. "Hier sehen wir ein aussichtsreiches Zukunftsgeschäft." Lichtblick habe die innogy-Übernahme durch E.ON in der Vergangenheit scharf kritisiert. Wettbewerb und Innovation würden auf der Strecke bleiben, habe Geschäftsführer Gero Lücking gesagt.Der Verkauf des Heizstromgeschäfts stelle keine Überraschung dar. Für die Kursverluste am Dienstag sei der Deal mit Lichtblick nicht verantwortlich. Insgesamt schlage sich die Aktie im marktbreiten Ausverkauf aber noch stabil.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2020)Mit Material von dpa-AFX