E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (02.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche hätten elf Wettbewerber mit einer Klage gegen den innogy-Deal von E.ON und RWE für Aufsehen gesorgt. E.ON-Chef Johannes Teyssen habe sich auf der Hauptversammlung allerdings bereits entspannt gezeigt und der Klage nur "äußerst geringe Erfolgsaussichten" eingeräumt. Passend dazu habe der Versorger die Übernahme von innogy nun abgeschlossen.Der sog. Squeeze-out der verbliebenen Minderheitsaktionäre von innogy sei in das Handelsregister eingetragen worden, habe E.ON am Dienstag mitgeteilt. Voraussichtlich noch in dieser Woche werde der Handel von innogy-Aktien an der Börse eingestellt. Die Barabfindung von 42,82 Euro je Anteilschein, mit dem die Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt worden seien, solle in den nächsten Tagen ausgezahlt werden.Die Integration von innogy werde auch durch die Klage der Wettbewerber nicht gebremst. E.ON dürfte mit den Netzen und dem Vertriebsgeschäft zudem auch solide durch die Corona-Pandemie kommen. Für konservative Anleger bleibe die E.ON-Aktie eine gute Wahl. Zweistellige Kurse sollten bald wieder möglich sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: