Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im erneut eher schwachen Marktumfeld halte sich die E.ON-Aktie auch am Mittwoch wieder stabil. Vor der anstehenden Fusion mit innogy würden zwar die Ausreißer sowohl nach oben als auch nach unten fehlen. Doch langfristig sei deutlich mehr drin. Das sehe auch die Vorstandschaft so - und habe nun ein starkes Zeichen gesetzt.Bereits am vergangenen Freitag, den 17. Mai, hätten drei von fünf Vorstandsmitgliedern von E.ON im großen Stil Aktien zugekauft. Das größte Paket sei an Thomas König gegangen, den Chef der Netzsparte, der für etwa 500.000 Euro Anteile gekauft habe. Sein Kollege Leonhard Birnbaum, der für die Integration von innogy zuständig sei, habe gut 400.000 Euro investiert und Vertriebschef Karsten Wildberger habe rund 200.000 Euro für E.ON-Papiere auf den Tisch gelegt.Insgesamt hätten die Insider damit rund 1,1 Millionen Euro investiert. Es sei ein klares Zeichen, dass sie an den Erfolg des Versorgers in der neuen Energiewelt glauben würden. Die Manager seien einerseits gut darüber informiert, wie die Gespräche mit der EU bezüglich der innogy-Übernahme laufen würden, und würden andererseits wissen, wie sich ein Scheitern auswirken würde - die Käufe dürften damit auch Anleger beruhigen, die durch die Verlängerung der Prüffrist zuletzt nervös geworden seien. Denn bei einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis hätten König, Birnbaum und Wildberger aktuell kaum zugeschlagen.Konservative Anleger lassen die Gewinne bei der Dividendenperle laufen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 7,80 Euro platziert werden. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: