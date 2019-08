XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,21 EUR -1,26% (14.08.2019, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,212 EUR -1,58% (14.08.2019, 12:58)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Seit Wochen zeige der Trend bei E.ON deutlich nach unten. Zum 52-Wochen-Hoch im Juni habe die Aktie ca. 20% an Wert verloren. Für Anleger sei das richtig schmerzlich. Aber noch schlimmer werde es bei einem Blick auf den Erzrivalen, denn bei RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) laufe es richtig gut. Die Aktie habe am Mittwoch ein neues Mehrjahreshoch erreicht.Selten seien die Unterschiede in der Performance zwischen E.ON und RWE so groß gewesen wie in den vergangenen Wochen. Während RWE v.a. dank eines starken Energiehandels mit starken Zahlen und einer Prognoseanhebung habe überzeugen können, quäle sich E.ON mit den Problemen in Großbritannien und der stockenden innogy-Übernahme.Gelingt der Mega-Deal rund um innogy, dürfte sich an diesem Kräfteverhältnis zunächst einmal wenig ändern. E.ON müsse dann auch noch die britische innogy-Tochter Npower integrieren. RWE dagegen bekomme wieder ein zukunftsträchtiges Geschäft mit Erneuerbaren Energien und gebe sich selbst eine Zukunft. So dürfte der Energiekonzern auch den Kohleausstieg verkraften und - bei möglichen Subventionszahlungen - unter Umständen sogar gestärkt daraus hervorgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: