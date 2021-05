Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,64 EUR -0,19% (11.05.2021, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,568 EUR -0,56% (11.05.2021, 09:18)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (11.05.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON sei gut ins Geschäftsjahr 2021 gestartet und habe die Analystenerwartungen in Q1 21 übertreffen können. Die Gesamtjahresprognose sei bestätigt worden.Mit einem bereinigten EBIT von EUR 1.655 Mio. und einem bereinigten Nettogewinn von EUR 809 Mio. habe E.ON einen guten Start ins neue Geschäftsjahr hingelegt. Nicht nur seien die Ergebnisse im Jahresvergleich um 14% und 19% gestiegen, sie hätten auch zum Teil deutlich über den Analystenschätzungen gelegen. Grund dafür sei nicht nur der witterungsbedingt höhere Gasabsatz, sondern auch operative Verbesserungen und die Rückkehr der Geschäftsbereiche im Vereinigten Königreich in die schwarzen Zahlen gewesen. Die Jahresprognose sei bestätigt worden: E.ON rechne weiterhin mit einem operativen Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 7,2 bis 7,4 Mrd. und einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 3,8 bis 4,0 Mrd. Die Dividende solle um bis zu 5% steigen.Zusätzlich zur starken Ergebnisentwicklung im Bereich Kundenlösungen, die zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses von EUR 300 Mio. geführt habe und die Geschäftsführung auch optimistischer bzgl. der Zielerreichung in Großbritannien habe werden lassen, habe E.ON von einer weniger milden Witterung als im Vorjahresquartal profitiert. Während der Stromabsatz und die durchgeleiteten Strommengen leicht rückläufig gewesen seien, seien die Gasmengen angestiegen. Eine weitere gute Nachricht sei von der Verschuldung gekommen: Diese sei mehr als gedacht gefallen, weshalb die Finanzziele (Verschuldungsfaktor von 4,8 bis 5,2) wohl schon ein Jahr früher als geplant erreicht werden könnten.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von E.ON lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.05.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.