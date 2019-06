Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,604 EUR -0,63% (26.06.2019, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,602 EUR -0,59% (26.06.2019, 15:43)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gelinge es der E.ON-Aktie am Mittwoch nicht, eine neue Attacke auf die wichtige 10-Euro-Marke zu starten. Dazu trage auch die schlechte Nachrichtenlage bezüglich der Übernahme der Noch-RWE-Tochter innogy bei. Auch die Grünen würden nun fordern, dass der Deal durch die EU-Behörden untersagt werde.Die Nachrichtenagentur "Dow Jones Newswires" habe berichtet, dass die Grünen-Abgeordneten Katharina Dröge, Ingrid Nestle, Oliver Krischer und Julia Verlinden in einem Brief an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gefordert hätten, die Fusion zu untersagen. E.ON könnte dann einen Wettbewerbsvorteil haben und direkte Konkurrenten im Preiskampf unterbieten."Bestrebungen von Unternehmen, durch eine Aufteilung von Geschäftsaktivitäten an einzelnen Stufen der Wertschöpfungsketten "Strom und Gas" eine marktbeherrschende Stellung zu erlangen, widersprechen aus unserer Sicht den Prinzipien eines wettbewerbsorientierten Energiemarktes", wird aus dem Brief zitiert. "Mit Sorge blicken wir daher auf die geplante Transaktion der beiden größten deutschen Energiekonzerne RWE und E.ON. Besonders, beunruhigt uns die zukünftige Rolle von E.ON. Unserer Einschätzung nach sollte diese Fusion untersagt werden."Bereits am Vortag hätten die Wettbewerber Naturstrom und Lichtblick die Zugeständnisse E.ON als unzureichend bezeichnet. "Die Zugeständnisse von E.ON haben lediglich Symbolwert", habe beispielsweise Naturstrom-Vorstand Tim Meyer am Dienstag laut "Reuters" gesagt. E.ON müsse sich von den vielen Beteiligungen an Stadtwerken und Regionalversorgern in Deutschland trennen.Für Konservative bleibt E.ON interessant, so Maximilian Völkl. Der Stopp des "Aktionär" liegt weiter bei 7,80 Euro. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link