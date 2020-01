Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,244 EUR -1,29% (24.01.2020, 11:56)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (31.01.2020/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analysten Andrew Fisher und Lawson Steele von der Privatbank Berenberg:Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg Aktie, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) von 8,50 auf 10 Euro.Mit dem neuen Kursziel würden sie u.a. von Synergie-Effekten i.H.v. 800 Mio. Euro bis 2022 und wegfallenden Verlusten bei Npower in Großbritannien ausgehen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Herausforderungen im Privatkundengeschäft würden diese Effekte jedoch bedrohen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen etwas angehoben.Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg Aktie, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die E.ON-Aktie bestätigt und das Kursziel von 8,50 auf 10 Euro angehoben. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,23 EUR -0,89% (24.01.2020, 11:40)