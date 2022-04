Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,115 EUR -1,99% (06.04.2022, 16:12)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,125 EUR -1,94% (06.04.2022, 15:57)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (06.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld stehe seit einigen Tagen auch der Versorgertitel wieder unter Druck. Inzwischen teste die E.ON-Aktie sogar wieder die wichtige 10-Euro-Marke. Am Mittwoch errege nun ein Großaktionär Aufsehen, der ein großes Paket an Aktien verkaufen wolle. An der Börse sorge das für weitere Verluste.Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg biete ein Aktionär 15,2 Mio. E.ON-Aktien über die Investmentbank Morgan Stanley an. Demnach wolle der unbekannte Verkäufer die Aktien zu einem Stückpreis von 10,15 Euro verkaufen. Für ihn dürften also Einnahmen in Höhe von rund 154 Mio. Euro herausspringen.Insgesamt gebe es laut Bloomberg 14 institutionelle Investoren, die mindestens 15 Mio. Aktien an dem Energiekonzern halten würden. Die größten Anteilseigner seien RWE, das Canada Pension Plan Investment Board, BlackRock, die Deutsche Bank, und die Capital Group.Sorgen wegen des Verkaufs durch den Großaktionär müssten sich Anleger nicht machen. Die langfristigen Aussichten von E.ON würden stimmen.Nicht zuletzt wegen der Dividende bleibt die E.ON-Aktie für konservativ ausgerichtete Anleger ein attraktives Investment, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link