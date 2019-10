XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorgertitel habe das freundliche Marktumfeld in dieser Woche nicht nutzen können. Nach wie vor notiere die E.ON-Aktie knapp unterhalb der 9,00-Euro-Marke. Mittlerweile hätten die meisten Experten den Innogy-Deal in ihre Schätzungen eingearbeitet. Sie würden der E.ON-Aktie künftig höhere Kurse zutrauen.27 Experten würden laut Bloomberg den DAX-Titel derzeit regelmäßig beobachten. Zwölf würden zum Kauf raten, dem stünden nur sieben Verkaufsempfehlungen gegenüber. Dazu komme acht Mal das Rating "halten". Im Durchschnitt werde das Kursziel dabei bei 9,43 Euro gesehen - das seien ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau etwa sieben Prozent Potenzial.Besonders bullish zeige sich Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler, der den fairen Wert bei 12,50 Euro sehe. Am skeptischsten sei hingegen Jefferies-Analyst Ahmed Farman mit einem Ziel von 7,80 Euro. Insgesamt sei die Spanne der Kursziele jedoch relativ gering. Ein Hinweis dafür, dass der Versorgertitel auch künftig nicht zu starken Ausschlägen neigen dürfte und in den nächsten Monaten übergeordnet weiter seitwärts laufen könnte.Die Dividendenperle E.ON ist deshalb eine solide Halteposition mit Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten aber auf den Branchenfavoriten RWE setzen. (Analyse vom 17.10.2019)