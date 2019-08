Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,473 EUR +1,09% (30.08.2019, 15:27)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (30.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Donnerstag sollte die Entscheidung im Streit um die Reststrommengen des Atomkraftwerks Krümmel fallen. Für E.ON gehe es im Konflikt mit dem schwedischen Staatsversorger Vattenfall um viel Geld. Das Gericht habe jedoch das Urteil überraschend vertagt. Der Grund: E.ON habe neue Vorwürfe geltend gemacht. Die E.ON-Kernkrafttochter Preussen Elektra berufe sich nun neben dem Zivil- auch auf das Kartellrecht. Preussen Elektra fordere in dem Streit, dass Vattenfall 44.000 Gigawattstunden Reststrommenge aus der gemeinsamen Krümmel-Betreibergesellschaft an das E.ON-Kernkraftwerk Grohnde übertrage.Rechne man den ersten Vergleich im Juni hoch, gehe es dabei um 1,2 Mrd. Euro. Es bleibe jedoch offen, wie das Urteil ausfalle und ob E.ON mit dem Strom rechnen könne. Die E.ON-Aktie könne sich dennoch von der 8,30-Euro-Marke lösen und wieder zulegen. Investierte Anleger sollten weiter den Stopp bei 7,80 Euro beachten. Neueinsteiger hätten noch Zeit, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,485 EUR +1,34% (30.08.2019, 15:15)