Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Durch den Krieg in der Ukraine würden die Stimmen lauter, den Atomausstieg zu verschieben. E.ON unterstütze nun eine entsprechende Forderung. Ob die Atomkraft-Tochter Preussenelektra jetzt doch länger Thema bleibe, sei aber weiter offen. Die E.ON-Aktie pendele derweil nach wie vor zwischen 10 und 11 Euro.Grundsätzlich habe ein Sprecher von E.ON gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zuletzt erneut betont: "Die Bundesregierung hat jüngst entschieden, dass das Thema nicht weiter verfolgt wird. Damit ist es auch für E.ON vom Tisch." Gleichezeitig habe sich aber eine Sprecherin von Preussenelektra ebenfalls gegenüber der Deutschen Presse-Agentur geäußert, dass man wie im Spiegel zuvor berichtet einen Offenen Brief des Branchenverbandes Kerntechnik Deutschland an Bundeskanzler Olaf Scholz "inhaltlich mittrage".In dem Brief fordere der Verband einen "Weiterbetrieb von Kernkraftwerken zur Energiesicherung" wegen des Kriegs in der Ukraine. Alle verfügbaren Energiequellen müssten genutzt werden. "Bei der Stromversorgung sind dies auch zweifelsohne deutsche Kernkraftwerke", heiße es. Preussenelektra habe nun betont, dass man aufgrund der außerordentlichen Situation bereit sei zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen eine verlängerte Nutzung möglich wäre, "sofern dies seitens der Bundesregierung ausdrücklich gewünscht" sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: