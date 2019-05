Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON feile weiter am Deal mit der bisherigen RWE-Tochter Innogy. Wie der Versorger gemeldet habe, habe nun eine Einigung bei Tarfiverhandlungen erzielt werden können. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Finalisierung des Deals unter den deutschen Versorgern. Im schwachen Gesamtmarkt präsentiere sich die E.ON-Aktie relativ stabil und notiere nur moderat im Minus.Natürlich stehe die Einigung, die E.ON Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften verhandelt habe, unter Vorbehalt, dass der Vollzug des Deals auch wie geplant über die Bühne gehe."Wir setzen konsequent um, was wir im Mai letzten Jahres unter Beteiligung der Konzernbetriebsräte mit ver.di und IGBCE vereinbart haben. Mit dieser Einigung haben wir einen weiteren, besonders wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Integration von innogy erreicht", kommentiere der E.ON-Chef Johannes Teyssen den Fortschritt im Übernahmeprozess.Wie E.ON bekannt gebe, sollten in einem nächsten Schritt Überleitungstarifverträge für den Fall eines Arbeitgeberwechsels von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verhandelt werden.Nach unten sichere die horizontale Unterstützung bei 9,00 Euro ab. Anleger sollten mit einem Stopp bei 7,80 Euro dabei bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link