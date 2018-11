XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,741 EUR +1,76% (07.11.2018, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,743 EUR +0,96% (07.11.2018, 15:26)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (07.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Es bleibe spannend: Nach dem deutlichen Rücksetzer am Dienstag könne das Wertpapier am Mittwoch im freundlichen Marktumfeld wieder steigen. Es komme damit zur nächsten Attacke auf den Widerstand bei 8,70 Euro. Eine Kaufempfehlung der Commerzbank könnte der Aktie den nötigen Schwung liefern. Analystin Tanja Markloff habe sie auf "buy" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Für die Zahlen zeige sie sich optimistisch. Das bereinigte operative Ergebnis sollte um 5% gestiegen sein, so Markloff. Positiv sollten sich ein höherer Gewinn im Erneuerbare-Energien-Geschäft und Kostensenkungen auswirken. Im Netzwerkgeschäft und bei Preussen Elektra sollten die Gewinne hingegen gesunken sein.Nach einer Abstufung von Morgan Stanley sei der Titel am Dienstag noch deutlich unter Druck geraten. Inzwischen sei die Marke bei 8,55 Euro jedoch bereits zurückerobert worden. Ferner laufe der nächste Ausbruchsversuch über den massiven Widerstand bei 8,70 Euro. Oberhalb dieser Marke verbleibe nur die 200-Tage-Linie bei 8,98 Euro als näherer Widerstand. Sollte es doch wieder nach unten gehen, sei aber auch weiterhin ein erneuter Test der massiven Unterstützung bei 7,90 Euro möglich.Es bleibe dabei: Die langfristigen Aussichten bei E.ON würden stimmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: