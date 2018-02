Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,731 EUR +0,21% (26.02.2018, 08:54)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.02.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie wieder erholt - ChartanalyseDie Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) startete nach dem Hoch bei 10,81 EUR vom 9. November 2017 zu einer Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die E.ON-Aktie am 13. Februar 2018 auf ein Tief bei 7,87 EUR zurückgefallen. Damit habe sie fast auf der wichtigen Unterstützung bei 7,82 EUR aufgesetzt. Zuletzt habe sich der Versorgerwert wieder erholt. Am Freitag sei sogar ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit November gelungen. Dabei habe E.ON eine lange weiße Kerze ausgebildet und an den EMA 50 bei aktuell 8,68 EUR angezogen.E.ON könnte zwar kurzfristig auf den gebrochenen Abwärtstrend bei aktuell 8,40 EUR zurücksetzen, danach sollte der Wert allerdings wieder nach oben drehen und sich in Richtung 9,17 EUR erholen. Falls E.ON wieder in den gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen sollte, würden Abgaben in Richtung 7,82 EUR drohen. (Analyse vom 26.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,684 EUR +3,78% (23.02.2018, 17:35)