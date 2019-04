Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn stehe die E.ON-Aktie erneut unter Druck. Nachdem der Düsseldorfer Versorger monatelang zu den stärksten Werten im DAX gehört habe, trübe sich die Lage ein. Der nachhaltige Ausbruch über die 10-Euro-Marke habe sich vorerst erledigt. Anleger müssten nun den Blick eher nach unten richten.Das Chartbild der E.ON-Aktie habe sich wieder eingetrübt. Mittlerweile notiere das Papier nur noch knapp über 9,50 Euro. In diesem Bereich verlaufe eine wichtige Unterstützung, die nicht gerissen werden sollte. Würden die 9,50 Euro dennoch nicht verteidigt, warte knapp darunter aber noch eine weitere Unterstützungszone. Kritisch werde es erst, wenn auch das alte Ausbruchsniveau bei 9,30 Euro und die 200-Tage-Linie bei 9,25 Euro unterschritten würden.Trotz des leichten Rücksetzers habe sich an der Einschätzung des "Aktionärs" nichts geändert. E.ON sei mit dem innogy-Deal gut gerüstet für die Zukunft. Mit dem Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen seien die Dividenden gesichert und Wachstumsfantasie vorhanden. Für langfristig orientierte, konservative Anleger bleibet die E.ON-Aktie ein Kauf. Der Stopp liege unverändert bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,556 EUR -0,95% (29.04.2019, 12:45)