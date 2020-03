Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,219 EUR -0,79% (27.03.2020, 08:42)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (27.03.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie erholt sich, aber Gewinnmitnahmen drohen - ChartanalyseDie E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) markierte am 19. Februar 2020 ein neues Mehrjahreshoch bei 11,56 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zum durch die Verbreitung des Coronavirus ausgelösten Crash gekommen. Die Aktie habe sich dem Abwärtsstrudel nicht entziehen können und sei innerhalb weniger Wochen auf die Unterstützung bei 7,82 EUR zurückgefallen. Am 23. Februar sei es zu einem Tief bei 7,60 EUR gekommen. Der Wert habe die erwähnte Unterstützung aber noch auf Tagesschlusskursbasis verteidigt. Danach sei eine Erholung gestartet, die bisher zu einem Hoch bei 9,38 EUR geführt habe.Diese Erholung könne noch etwas andauern. Weitere Gewinne bis 9,95 oder sogar 10,26 EUR seien möglich. Spätestens bei 10,26 EUR dürfte es allerdings zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein Rückfall 8,32 EUR würde die Bullen aber in eine schwierige Lage bringen. In diesem Fall könnte es direkt zu erneuten Abgaben in Richtung 7,60 EUR kommen. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,253 EUR +4,42% (26.03.2020, 17:35)