ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (18.04.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Die Handelsaktivität der letzten vier Wochen habe sich vollständig innerhalb der Vorwochenkerze vollzogen. Interessanterweise sei dies die "Candle" gewesen, welche auf das Aufwärtsgap von Mitte März (8,57 EUR zu 8,69 EUR) gefolgt sei. Mit anderen Worten: Die seinerzeit gerissene Kurslücke sei bestätigt worden, was durchaus als Stärkebeweis interpretiert werden könne. Neben dem jüngsten MACD-Kaufsignal möchten die Analysten das positive Schnittmuster zwischen 38- und 200-Wochen-Linie (akt. bei 9,15/9,22 EUR) hervorheben. Seit Anfang 2009 sei es nicht mehr zu einem Überkreuzen der beiden Durchschnittslinien gekommen. Vor diesem Hintergrund dürfte ein Sprung über die Marke von 9,22 EUR - gleichbedeutend mit der Auflösung der beschriebenen "inside weeks" - neues Aufwärtsmomentum entfachen. Gelinge der Befreiungsschlag, gewinne das Szenario "tragfähige Bodenbildung" an Konturen und es winke ein Anlauf auf die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 10,80 EUR. Auf der Unterseite bestünden Unterstützungen in Form des o. g. Gaps und danach im Bereich des bisherigen Jahrestiefs (7,88 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,99 EUR -0,42% (18.04.2018, 09:28)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,007 EUR -0,31% (18.04.2018, 09:43)