Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,965 EUR +0,58% (22.01.2018, 13:36)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (22.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Autoindustrie rüste sich für die Elektromobilität. Immer mehr Unternehmen würden ihre Produktpalette in diesem Bereich ausbauen. Die neue Autowelt werde jedoch nur funktionieren, wenn auch die Energiebranche mitziehe. Hier gebe es aber viele Herausforderungen zu meistern. Das Problem: Das Stromnetz sei nicht auf den Boom der Stromer ausgelegt. Schon eine E-Auto-Quote von 30% könnte dann ausreichen, um zu flächendeckenden Stromausfällen zu führen. Für eine Lösung seien wahrscheinlich Milliardeninvestitionen in das Stromnetz nötig. "Wir müssen ausbauen, keine Frage", so E.ON-Manager Karsten Wildberger zum "Handelsblatt".Bis zum Durchbruch der E-Mobilität bleibe es ein weiter Weg. Für den E.ON-Konzern, der sich auf die neue Energiewelt konzentriere, könnte sich der potenzielle Megatrend jedoch auszahlen. Das Geschäft mit Ladesäulen wie auch die Herausforderungen des intelligenten Ladens würden Potenzial versprechen. Kurzfristig würden bei der Aktie allerdings die Impulse fehlen.Neueinsteiger sollten bei der E.ON-Aktie vorerst abwarten; wer investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,96 EUR +0,45% (22.01.2018, 13:25)