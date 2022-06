Für negative Impulse habe auch der Warnstreik norddeutscher Hafenarbeiter gesorgt. Dieser sei trotz angespannter Lieferketten und dem ohnehin bereits existierendem Schiffsstau in der Nordsee ausgerufen worden. Grund hierfür seien Unstimmigkeiten in den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den Seehafenbetrieben. Die nächste Verhandlungsrunde sei für heute geplant.



Vor diesen Hintergründen hätten Europas Leitindices an die Stimmung des Vortages angeknüpft und das Handelsparkett mehrheitlich mit deutlichen Abschlägen verlassen. Auch die US-Börsen hätten sich dem angeschlagenen Sentiment nicht entziehen können und seien noch um einiges tiefer ins negative Terrain abgerutscht als ihre europäischen Pendants. Hier habe ebenfalls eine höher als erwartete Anzahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe belastet, wenngleich sich diese mit 229 Tsd. weiterhin auf einem niedrigen Niveau befinde.



Im Rohstoffbereich ha´be der Ölpreis nach seinen jüngsten Anstiegen leicht nachgegeben. Ein Fass der Sorte Brent werde aktuell für rund USD 124 je Fass gehandelt. Auch Gold habe sich im Umfeld baldiger europäischer Zinsanhebungen nicht behaupten können und notiere ebenfalls niedriger bei aktuell rd. USD 1.844 je Feinunze. Indes habe sich das "digitale Gold", sprich Bitcoin & Co, in den letzten 24 Stunden ungewöhnlich ruhig präsentiert und habe keine substanziellen Kursbewegungen verzeichnet.



Asiens Leitindizes würden sich heute Morgen dem westlichen Vorbild anschließen und würden mehrheitlich mit Abschlägen gehandelt. Makroseitig stünden heute die US-Verbraucherpreise und -Konsumentenstimmung auf dem Programm. (10.06.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag stand die EZB-Sitzung klar im Fokus der Anleger, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zum einen hätten die Währungshüter ihre Inflationsprognose deutlich angehoben, während die BIP-Schätzung der Eurozone nach unten revidiert worden sei. Zum anderen sei der Fahrplan der weiteren geldpolitischen Normalisierung umrissen worden, welcher ein Ende der Nettoanleihenkäufe bis Anfang Juli und eine Leitzinsanhebung in Höhe von 25 Basispunkten noch im selben Monat beinhalte. Die RBI-Ökonomen würden von weiteren Zinsanhebungen im Ausmaß von insgesamt 100 Basispunkten im laufenden Jahr ausgehen.