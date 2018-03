ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (23.03.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 21.03.2018 hat der Vorstand Dr. Michael Müller über seine Firma CONTERRA Leasing & Immobilienberatung GmbH ein Paket von 5.002 EYEMAXX Real Estate-Aktien zum Kurs von 9,72 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 48.622,56 EUR entspricht. Am 22.03.2018 hat er dann nochmals zugeschlagen und 2.999 Stücke zum Kurs von 10,01 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag in diesem Fall bei 30.016,40 EUR.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer Aktienanalyse vom 19.03.2018 die Aktie zu kaufen. EYEMAXX habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 eine erneute signifikante Ausweitung der Projektpipeline auf mittlerweile über 750 Mio. Euro erreicht, so der Analyst. Nachdem im Geschäftsjahr 2015/2016 mit dem Mannheimer Großprojekt "Postquadrat", dem mit einem Umfang in Höhe von 170 Mio. Euro bis dato größten Projekt der Unternehmensgeschichte gewonnen worden sei, seien im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei weitere Projekte ähnlicher Größenordnung hinzugekommen. Ein wichtiger Ergebnistreiber dürfte die sukzessive Rückführung der noch ausstehenden Unternehmensanleihen sein. Zum 25.03.2019 stehe dabei die Anleihe 2013/2019 (ausstehendes Volumen: 8,66 Mio. Euro) und zum 30.03.2020 die Anleihe 2014/2020 (ausstehendes Volumen: 21,34 Mio. Euro) zur Rückzahlung an. Alleine aus den beiden Anleiherückzahlungen lasse sich eine Zinsersparnis in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro realisieren. Im aktualisierten DCF-Modell habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 19,80 Euro je Aktie ermittelt.Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:9,80 EUR -2,00% (23.03.2018, 09:39)Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:9,80 EUR 0,00% (23.03.2018, 10:51)