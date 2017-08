Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

14,978 EUR +2,32% (17.08.2017, 13:18)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (17.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) weiterhin zu kaufen.Die EYEMAXX habe die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Geschäftsjahre auch im ersten Halbjahr 2016/2017 (Ende: 30.04.2017) fortgesetzt. Die Fortsetzung des Wachstumskurses finde sich in einem weiteren Anstieg der Gesamtleistung wieder, welche um 4,8% auf 9,02 Mio. EUR (VJ: 8,61 Mio. EUR) erhöht worden sei.Analog zum höheren Gesamtleistungsniveau habe sich das EBIT in den ersten sechs Monaten 2016/2017 deutlich auf 4,47 Mio. EUR verbessert (VJ: 3,44 Mio. EUR), was einem Anstieg der EBIT-Marge auf 49,6% (VJ: 39,9%) gleichkomme.Die EYEMAXX habe gezeigt, dass sie Großprojekte erfolgreich und hochprofitabel abwickeln könne und sei mit der aktuellen Projektpipeline auf einem sehr guten Wachstumskurs. Dies sei in den niedrigen Kapitalkosten berücksichtigt, was sich positiv in der Unternehmensbewertung niederschlage.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 14,73 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von etwa 30% und damit vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der EYEMAXX Real Estate-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.08.2017)Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:15,00 EUR +1,97% (17.08.2017, 12:18)