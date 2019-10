Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im Industriesektor der Eurozone setzte ihre Talfahrt bis zuletzt fort, so die Analysten von Postbank Research.



So sei der EWU-Manufacturing-PMI (Do., 24.10., 10:00 Uhr) im September auf seinen tiefsten Stand seit sieben Jahren gefallen. Hoffnung auf eine perspektivische Besserung würden die neuesten Signale auf positive Entwicklungen rund um den US-chinesischen Handelsstreit und den Brexit machen. Für Oktober würden die Analysten von Postbank Research mit einem leichten Anstieg des Indexes von 45,7 auf 46,2 Punkte und somit einer Bodenbildung auf niedrigem Niveau rechnen. Mit einem Wert merklich unter 50 Punkten würde der Index aber weiterhin Kontraktion in der Industrie signalisieren. Der EWU-Serviceindex (Do., 24.10., 10:00 Uhr) sollte ebenfalls eine moderate Gegenbewegung nach dem deutlichen Rückgang im Vormonat zeigen und um 0,6 auf 52,2 Punkte steigen. Für die deutschen PMIs (Do., 24.10., 09:30 Uhr) würden die Analysten von Postbank Research ebenfalls mit leichten Verbesserungen rechnen.



Das Niveau der US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Do., 24.10., 14:30 Uhr) dürfte im September etwas gesunken sein. In der Abgrenzung ohne den volatilen Transportsektor würden die Analysten von Postbank Research nach dem Anstieg im Vormonat mit einer leichten Gegenbewegung und einem Minus von 0,2% im Vormonatsvergleich rechnen. Damit würde sich die weitgehende Stagnation der Kernaufträge, die seit über einem Jahr zu beobachten sei, fortsetzen. Hinsichtlich der oftmals sehr volatilen Transportgüteraufträge würden die Analysten von Postbank Research diesmal keinen spürbaren Einfluss erwarten und für die gesamten Aufträge ebenfalls von einem Rückgang um 0,2% ausgehen. (21.10.2019/ac/a/m)



