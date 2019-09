Das von der EU-Kommission erhobene EWU-Wirtschaftsvertrauen sei im September deutlicher als erwartet von 103,1 auf 101,7 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2015 gesunken. Während sich die Stimmung bei Dienstleistern und privaten Verbrauchern moderat aufgehellt habe, sei beim Industrievertrauen ein deutlicher Rücksetzer von -5,8 auf -8,8 Zähler zu verzeichnen gewesen. Die Entwicklung des Einkaufsmanagerindexes für den Industriesektor habe dies bereits befürchten lassen. In der Summe würden die Stimmungsdaten damit gut in das aktuelle Konjunkturbild passen: Während die Industrie besonders unter den externen Belastungsfaktoren wie dem Handelsstreit leide, würden andere Sektoren und insbesondere der private Konsum den Rezessionssorgen trotzen.



Die konjunkturelle Schwächephase Deutschlands mache sich inzwischen auch am hiesigen Arbeitsmarkt bemerkbar. Nach dem langanhaltenden, stetigen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen deute sich in den letzten Monaten mehr und mehr eine Trendumkehr an. Gleiches gelte auch für den Stellenaufbau. So sei dessen Dynamik im Dienstleistungssektor nahezu vollkommen abhandengekommen, während sich aus der Industrie Nachrichten über Stellenabbaumaßnahmen häufen würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von Postbank Research für September in saisonbereinigter Rechnung mit einem Anstieg der arbeitslos gemeldeten Personen um 5 Tsd. gegenüber dem Vormonat rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte trotz dieses weiteren leichten Anstiegs bei 5,0% verharren.



Die deutschen Verbraucherpreise dürften sich im September im Vormonatsvergleich wenig verändert haben. Seitens der Energiepreise sei allenfalls mit einem kleinen Aufwärtsimpuls zu rechnen. Die Analysten von Postbank Research würden von Stagnation der Verbraucherpreise ausgehen. Die Inflationsrate dürfte aber aufgrund eines Basiseffekts von 1,4% auf 1,2% gesunken sein. (30.09.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge langlebiger Güter in der US-Industrie sind im August um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor sei das Plus mit 0,5% deutlicher ausgefallen. Zugleich würden die Core Capex Orders (zivile Aufträge ohne Flugzeuge), die eng mit der Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen in den USA korreliert seien, mit einem Minus von -0,2% diesbezüglich noch keine größere Dynamik versprechen.