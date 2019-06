Der US-ISM-Serviceindex sei im Mai überraschend von 55,5 auf 56,9 Punkte gestiegen. Insbesondere der wichtige Subindex für die Geschäftsaktivitäten des Sektors habe sich nochmal deutlich auf hohe 61,2 Punkte verbessert. Dies dürfte die ärgsten Konjunktursorgen bezüglich der US-Wirtschaft wohl erst einmal beruhigen, zumal auch die anderen Teilindices sich solide bis stark präsentieren würden. Insbesondere liefere die Beschäftigungskomponente mit einem kräftigen Anstieg im Mai eine positive Indikation für den am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden, offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Dies sei nur ein Hinweis darauf, dass die gestern veröffentlichten, extrem schwachen ADP-Beschäftigungszahlen die Lage am US-Arbeitsmarkt nicht korrekt widerspiegeln würden.



Wie das Statistische Bundesamt heute Morgen vermeldet habe, seien die Auftragseingänge in der deutschen Industrie zum Start ins 2. Quartal um 0,3% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Ein kräftiger Rückgang der Bestellungen aus der Eurozone sei dabei durch ein deutliches Plus der Aufträge von außerhalb der Eurozone kompensiert worden. Hingegen hätten die Inlandsorders bereits zum vierten Mal in Folge nachgegeben. In der Summe sei die etwas positivere Entwicklung am aktuellen Rand aber noch längst nicht ausreichend, den Einbruch der Aufträge vom Jahresanfang zu kompensieren.



Eurostat dürfte heute bestätigen, dass das EWU-BIP im 1. Quartal 2019 um 0,4% zur Vorperiode gewachsen sei. Die heute erstmals bekanntgegebenen Detaildaten sollten zeigen, dass insbesondere die Binnennachfrage das Wachstum gestützt habe, während der Außenhandel weder positiv noch negativ gewirkt haben dürfte. (06.06.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Service-PMI ist im Mai von 55,7 auf 55,4 Punkte gesunken, womit der Rückgang weniger deutlich als zunächst vermeldet ausgefallen ist, so die Analysten von Postbank Research.Der EWU-Serviceindex sei nach einer vergleichbaren Revision sogar von 52,8 auf 52,9 Zähler gestiegen. Die Stimmung im Dienstleistungssektor bleibe damit gut bis solide, was für eine stabile Binnenkonjunktur in Deutschland und der EWU im laufenden Quartal spreche.