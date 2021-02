Wiener Börse-Aktienkurs EVN-Aktie:

Kurzprofil EVN AG:



Die EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN) bietet in ihrem Heimmarkt auf Basis modernster Infrastruktur Strom, Gas, Wärme, Trinkwasserver- sowie Abwasserentsorgung und thermische Abfallverwertung "aus einer Hand". Des Weiteren gehören der Betrieb von Netzen für Kabel-TV und Telekommunikation sowie das Angebot verschiedener Energiedienstleistungen für Privat- und Businesskunden sowie für Gemeinden zur Produktpalette.



Das Energiegeschäft im Ausland umfasst den Stromverkauf an Endkunden in Deutschland, Bulgarien und Nordmazedonien, den Gasverkauf an Endkunden in Kroatien, sowie die Stromproduktion in Nordmazedonien, Bulgarien, Albanien und Deutschland. Weitere Aktivitäten sind Wärmeproduktion und -verkauf an Endkunden in Bulgarien, die Beschaffung von Strom, Gas und anderen Primärenergieträgern, sowie der Handel mit Strom und Gas auf Großhandelsmärkten.



Mit der Übernahme einer deutschen Umweltdienstleistungsgruppe im Jahr 2003 konnte die EVN das Umweltgeschäft als zweites strategisches Standbein aufbauen und in ihr Geschäftsmodell integrieren. Mit über 100 Umweltprojekten verfügt die EVN über umfassende Expertise in der Planung und Errichtung von Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen, Entsalzungs- sowie thermischen Abfall- und Klärschlammverwertungsanlagen.



Rund 4,8 Mio. Kunden vertrauten im Geschäftsjahr 2019/20 auf die sichere Versorgung mit Energie- und Umweltprodukten sowie -dienstleistungen der EVN. Insgesamt ist die EVN Gruppe derzeit in 14 Ländern tätig. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurden 51,4% der Umsatzerlöse außerhalb Österreichs in den Märkten Mittel-, Ost- und Südosteuropa erzielt (Vorjahr: 44,4%). (26.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - EVN-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EVN AG (ISIN: AT0000741053, WKN: 878279, Ticker-Symbol: EVN).EVN habe dank höherer Verbrauchsmengen und dem Start des Abwasserprojekts in Kuwait eine Ergebnissteigerung berichten können, die leicht über den Analystenerwartungen gelegen habe. Gleichzeitig sei die Beteiligung am deutschen Kohlekraftwerk Walsum 10 umstrukturiert und auf Null abgeschrieben worden.Obwohl die Umsatzsteigerung unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe, habe EVN unterm Strich ihre Schätzungen übertreffen können, da der Ergebnisbeitrag des Abwasserprojekts in Kuwait und der Energiesparte ihre Erwartungen übertroffen habe. Insgesamt sei der Nettogewinn in Q1 20/21 im Jahresvergleich um 12% auf EUR 93,5 Mio. gestiegen. EVN habe von temperaturbedingt gestiegenen Absatzmengen im Vertrieb- und Netzgeschäft, die sich damit trotz Lockdowns positiv entwickelt hätten, und höheren Energiepreisen profitiert. Mit Ende Dezember 2020 sei auch die Beteiligungs- und Bezugsrechtesituation des Kohlekraftwerks Walsum 10 in Deutschland fast ergebnisneutral neu strukturiert worden: So sei der 49%-Anteil auf null abgeschrieben und gleichzeitig die garantierte Einkaufsmenge vereinfacht worden.Das laufende zweite Quartal sollte sich ebenfalls gut entwickeln, da sich zum einen der Winter weiter als kälter als im Vorjahr gezeigt habe und zum anderen Anfang Januar die Netztarife in Österreich um rund 6% angehoben worden seien. Die Analysten sähen das Ausputzen der Walsum-Position in der Bilanz als positiv, auch wenn eine endgültige Lösung nur im Einklang mit den Plänen der deutschen Bundesregierung zum Kohleausstieg geschehen könne und die Rolle des Kraftwerks für die Versorgungssicherheit nach der Schließung der letzten Atomkraftwerke an Bedeutung gewinnen werde. Wie erwartet habe die Geschäftsführung den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2020/21 unverändert belassen und gehe weiterhin von einem Nettogewinn in der Höhe von EUR 200 bis 230 Mio. aus; die Mindestdividende stehe weiterhin bei EUR 0,49 je Aktie. Die Analysten sähen das Unternehmen gut auf Kurs, das obere Ende des Ausblicks zu erreichen.Unsere letzte Empfehlung für die EVN-Aktie lautete "Kaufen", so Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.02.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze EVN-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EVN-Aktie:18,00 EUR -0,77% (26.02.2021, 11:59)