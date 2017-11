Um die zusätzlichen Mittel und die neuen Investitionsprioritäten in das regionale Programm für die Kohäsionspolitik für Umbrien - die Region, in der die Stadt Norcia liegt - aufzunehmen, hat die Kommission heute die Anpassung dieses Programms genehmigt. In Kürze werden die regionalen Programme für Latium, Marken und Abruzzen dasselbe Verfahren durchlaufen.



In Umbrien werden die zusätzlichen Mittel aus der Kohäsionspolitik eingesetzt, um die Erdbebensicherheit von Schulen sowie die Energieeffizienz zu verbessern, lokale Unternehmen zu unterstützen und den Wiederaufbau kultureller Sehenswürdigkeiten, darunter der Basilika, zu finanzieren, um den Tourismus wieder anzukurbeln.



Hintergrund



Im November 2016, nach den verheerende Erbeben im August und Oktober 2016 und vor dem erneuten Erdbeben im Jänner 2017, sagte Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission: "Die EU muss Geld locker machen, um unseren italienischen Freunden zu helfen, die Erdbebenschäden zu beseitigen. Das ist auch eine europäische Verpflichtung. Zuallererst geht es um die Menschen; aber es geht auch um das vom Erdbeben zerstörte Kulturerbe. Da gibt es diese wunderbare Kathedrale in Norcia. Ich möchte, dass die EU hilft, sie wieder aufzubauen."



Zusätzlich zu diesem Versprechen, das die Kommission heute einlöst, trafen im August 2017 junge Freiwillige des Europäischen Solidaritätskorps in Norcia ein, um der Bevölkerung beim Wiederaufbau der Stadt und der Basilika San Benedetto unter die Arme zu greifen - ein wertvoller und wichtiger Beitrag schon vor dem Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018.



Die EU-Unterstützung für Italien nach dem Erdbeben umfasst mehrere Schwerpunktbereiche, darunter 1,2 Mrd. Euro Finanzhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds, die höchste jemals einem Land aus diesem Fonds zugewiesene Summe. (21.11.2017/ac/a/m)







