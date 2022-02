Auch andere Vermögensverwalter würden nach Ansicht von Edwards wahrscheinlich keine Änderungen vornehmen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Investoren ihre Anlagepolitik aufgrund der EU-Ankündigungen ändern werden. Ich kenne nicht viele Vermögensverwalter, die sich bei ihren Anlageentscheidungen genau an diese Taxonomie halten. Im Moment bietet sie lediglich nützliche Orientierungshilfen und Best Practices für die einzelnen Branchen. Die betroffenen Fonds werden ab 2023 ihre Ausrichtung an der EU-Taxonomie offenlegen müssen."



Der Standpunkt innerhalb der Green-Bonds-Strategie von NN IP, dass Erdgas nicht "grün" sei, beruhe auf sorgfältiger Abwägung. Einer der größten Einwände gegen den Einsatz von Erdgas sei die Tatsache, dass Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, in der Atmosphäre 28 Mal so schädlich wirke wie Kohlendioxid. Darüber hinaus gebe es viele unbeantwortete Fragen über die Anzahl der Methanleckagen in der Lieferkette der Erdgasproduktion.



Unter bestimmten Umständen könne Erdgas kurzfristig als Übergangskraftstoff nützlich sein. "Wir haben bereits einige Rahmenverträge für grüne Anleihen gesehen, in denen angegeben wird, dass die Erdgas- auf Wasserstoffanlagen umgestellt werden sollen, sobald sich der Markt ausreichend entwickelt hat", so Edwards. "Kann ein Emittent nachweisen, dass Erdgas eine Kurzzeitlösung mit einem Datum und Stilllegungsplan ist, würden wir dies als akzeptable Zwischenlösung betrachten."



Was Kernenergie betreffe, so würden die Impact-Strategien von NN IP nicht in neue Nuklearprojekte investieren, die nach 2019 begonnen worden seien. Diese Ansicht werde von den Teams für verantwortungsbewusstes Investieren und grüne Anleihen geteilt. "Obwohl die bestehenden Kernkraftwerke in den kommenden Jahren im Zuge der Energiewende wahrscheinlich eine Lücke in der Energieversorgung schließen werden, ist es schwer einzuschätzen, ob die Kernenergie, Stand heute, keine anderen negativen ESG-Auswirkungen haben wird. Daher würden wir sie auch nicht als eine wirtschaftliche Aktivität betrachten, die per Definition grün ist", sage Edwards.



Bestehende Gas- und Kernkraftwerke würden zweifellos noch einige Jahre lang das Angebot ergänzen, da sie im Vergleich zu Öl und Kohle als "sauberer" gelten würden. Die EU-Taxonomie definiere jedoch grüne Aktivitäten, so Edwards. "Nach unseren Definitionen sollten diese Aktivitäten nicht als solche bezeichnet werden."



"Der jüngste Vorstoß der EU hinsichtlich der Taxonomie dürfte für Investoren wie NN IP nichts verändern, aber für die Fonds und Unternehmen, die bisher nicht ganz Taxonomie-konform waren und es jetzt sind, könnte es einen Unterschied machen", so Edwards abschließend. (01.02.2022/ac/a/m)







Den Haag (www.aktiencheck.de) - Am 27. Januar gab die Europäische Kommission bekannt, dass sie den ergänzenden Rechtsakt zur Aufnahme von Erdgas und Kernenergie in die EU-Taxonomie tatsächlich am 2. Februar verabschieden will, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Dieser jüngste Kurswechsel, Erdgas und Kernenergie als nachträgliche Ergänzungen zur EU-Taxonomie vorzuschlagen, habe breite Proteste von Umweltaktivisten und sozialen Interessengruppen ausgelöst. Sie würden befürchten, dass die EU nun noch gefährdeter sei, ihre Netto-Null-Ziele zur Mitte des Jahrhunderts zu verfehlen. "Für die Green-Bonds- und Impact-Strategien von NN IP und für andere umweltbewusste Investoren, die bereits eine grundlegende Meinung zu Gas und Kernenergie haben, dürften die Neuerungen jedoch nicht zu einer Änderung des Investitionsverhaltens führen", sage Isobel Edwards, Investmentanalystin für Green Bonds.Der Weg der Weltwirtschaft zur "Normalität" nach Corona sei langsam und alles andere als stabil. Die weltweite Energienachfrage habe sich jedoch bereits erholt und sei sogar auf das Niveau vor der Pandemie angestiegen. Dieser Anstieg verdeutliche die zunehmende Versorgungsknappheit mit erneuerbaren Energien. Zwar sei die Kapazität von Energiequellen wie Wind- und Solarenergie in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen, doch die weltweite Energienachfrage nehme insgesamt schneller zu. Um diese Versorgungslücke zu schließen, hätten einige Politiker die Nutzung von Erdgas und Kernenergie gefordert und dazu geführt, dass die Europäische Kommission Anfang des Jahres beschlossen habe, diese beiden Energiequellen in der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen.