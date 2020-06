Seit diesem Jahr werden die Fortschritte der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Nachhaltigkeitsziele in das Europäische Semester zur wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU integriert. In jedem Länderbericht wird eine zusammenfassende Bewertung und ein eigener Anhang die Leistung der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die SDGs und den Trend der letzten fünf Jahre dargelegt.



Insgesamt bestätigt der heutige Bericht, dass die EU in den letzten fünf Jahren bei fast allen SDGs Fortschritte erzielt hat, etwa bei der Erreichung des Nachhaltigkeitsziels SDG 16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen". Gute Fortschritte, wenn auch deutlich langsamer, waren bei SDG 1 "Keine Armut" und SDG 3 "Gesundheit und Wohlergehen" zu verzeichnen, gefolgt von SDG 2 "Kein Hunger" und SDG 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum".



Bei acht Nachhaltigkeitszielen hat die EU laut Eurostat in den letzten fünf Jahren insgesamt moderate Fortschritte erzielt. Solche moderaten Trends sind sichtbar für SDG 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden", SDG 4 "Hochwertige Bildung, SDG 17 "Partnerschaft zur Erreichung der Ziele", SDG 12 "Nachhaltige/r Konsum und Produktion", SDG 7 "Bezahlbare und saubere Energie", SDG 10 "Weniger Ungleichheiten", SDG 15 "Leben und Land" und SDG 9 "Industrie, Innovation und Infrastruktur".



Für SDG 13 "Maßnahmen zum Klimaschutz" gab es in den letzten fünf Jahre keinerlei Fortschritte, während sich die EU für SDG 5 "Geschlechtergleichheit" von den Zielen der nachhaltigen Entwicklung entfernt hat. Im Falle der beiden Ziele SDG 6 "Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen" und SDG 14 "Meeresökosysteme" können die Gesamttrends aufgrund unzureichender Daten in den letzten fünf Jahren nicht berechnet werden. (22.06.2020/ac/a/m)







