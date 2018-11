In anderen Bereichen, wie in dem Bericht erwähnt, sind größere Fortschritte zu verzeichnen. Dank der fortgesetzten wirtschaftlichen Reformen beispielsweise haben viele staatliche Großunternehmen ihre Gewinne im Rahmen der Steuerung unabhängiger Aufsichtsräte weiter erhöht, und Hunderte von kleineren Unternehmen wurden erfolgreich privatisiert.



Im Energiesektor hat die Ukraine die Rechtsvorschriften zur Energieeffizienz weiter umgesetzt. Der Fonds für Energieeffizienz wurde mit finanzieller Unterstützung durch die EU eingerichtet. Dagegen sind die Fortschritte bei der Schaffung von unabhängigen Betreibern von Gas- und Stromübertragungsnetzen dem Bericht zufolge gering und muss die Rechtsangleichung im Verkehrssektor weiter vorangetrieben werden.



Bei den gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Fragen, dem Gesellschaftsrecht, der öffentlichen Auftragsvergabe und dem Umweltschutz wurden Fortschritte erzielt. Die vertiefte und umfassende Freihandelszone (DCFTA) spielt eine wichtige Rolle bei der Intensivierung des Handels zwischen der Ukraine und der EU, was zeigt, wie wichtig es ist, weitere Anstrengungen zur Angleichung der Rechtsvorschriften und Standards zu unternehmen.



Die Europäische Union unterstützt weiterhin uneingeschränkt die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Sie verurteilt weiterhin die rechtswidrige Annexion der Krim und Sewastopols durch die Russische Föderation, den Bau der Brücke über die Straße von Kertsch ohne Einwilligung der Ukraine sowie die weitere Militarisierung der Halbinsel und des Asowschen Meeres. Die Europäische Union unterstützt nach wie vor die diplomatischen Bemühungen um eine dauerhafte friedliche Lösung für den Konflikt in der Ostukraine durch die vollständige Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk. Sie erwartet die unverzügliche Freilassung aller illegal inhaftierten ukrainischen Bürger in Russland und auf der Krimhalbinsel.



Hintergrund



Die Europäische Nachbarschaftspolitik bietet der EU und ihren Nachbarn einen klaren politischen Rahmen für die kommenden Jahre mit dem übergeordneten Ziel der Stabilisierung. Seit 2015 gelten folgende Grundsätze: eine stärkere Differenzierung zwischen den Partnern, eine stärkere Fokussierung auf die mit den Partnern vereinbarten Ziele, eine höhere Flexibilität zur Steigerung der Krisenreaktionskapazitäten der EU und eine größere Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten und der Partnerländer.



Das Assoziierungsabkommen einschließlich einer vertieften und umfassenden Freihandelszone zwischen der EU und der Ukraine trat am 1. September 2017 in Kraft, nachdem es seit November 2014 teilweise vorläufig angewandt wurde. Es fördert engere politische Beziehungen, stärkere Wirtschaftsbeziehungen und die Achtung gemeinsamer Werte und ist eine Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Ukraine und die Unterstützung der EU für Reformen in der Ukraine. (Pressemitteilung vom 09.11.2018) (12.11.2018/ac/a/m)







