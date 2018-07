Brüssel (www.aktiencheck.de) - Handelskommissarin Cecilia Malmström hat am Donnerstag in Brüssel vor den Auswirkungen weiterer US-Sonderzölle auf europäische Importe wie Autos gewarnt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:20/07/2018Malmström hielt die Rede im Vorfeld ihres Besuches gemeinsam mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nächsten Mittwoch (25. Juli) in Washington. Präsident Juncker wird dabei mit Präsident Trump zusammentreffen.In ihrer Rede betonte Malmström erneut, dass die EU die geplanten US-Sonderzölle für nicht rechtmäßig halte. Malmström betonte zudem die uneingeschränkte grundlegende Bedeutung der Welthandelsorganisation für regelbasierten Handel, allerdings benötige das System neue Regeln. "Wir brauchen wir mehr Flexibilität bei den Verhandlungen. Die Art und Weise, wie die Verhandlungen in der WTO derzeit ablaufen, ist mangelhaft. [ ] Die Mitglieder sollten die Freiheit haben, sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorwärts zu bewegen und Kriterien zu verschiedenen Zeiten zu integrieren und zu erfüllen. Die Prüfung dieser Option würde es uns ermöglichen, in Schlüsselbereichen Fortschritte zu erzielen", sagte Malmström. (Pressemitteilung vom 20.07.2018) (23.07.2018/ac/a/m)