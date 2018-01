Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach dem Treffen der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Federica Mogherini und den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit dem iranischen Außenminister Javad Zarif heute (Donnerstag) in Brüssel hat Mogherini im Namen der EU ihr Festhalten am Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung der EU-Kommission:Die EU habe in dem Gespräch auch ihre Besorgnis über das iranische Raketenprogramm und die wachsenden Spannungen in der Region angesprochen, obwohl diese Themen in anderen Zusammenhängen diskutiert werden. Man erwarte, dass die Aufhebung der Sanktionen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Nuklearabkommens dem Handel und Wirtschaftswachstum dienten, von dem die iranische Bevölkerung profitieren müsse, so Mogherini weiter.Mogherini unterstrich erneut, dass der Iran bislang alle aus dem Nuklearabkommen resultierenden Verpflichtungen nachkomme. Neun Berichte der Atomenergiebehörde hätten dies belegt. Die vollständige Umsetzung des Abkommens sei von zentraler Bedeutung für die Sicherheit in der Region und für Europa. (11.01.2018/ac/a/m)