Bonn (www.aktiencheck.de) - Ende vergangener Woche ist durch einen Kompromiss zum Rechtsstaatsmechanismus der Weg für das neue EU-Budget einschließlich des Wiederaufbaufonds geebnet worden, so die Analysten von Postbank Research.



Die Mitgliedstaaten hätten nun bis April 2021 Zeit, der EU konkrete Investitionspläne vorzulegen. Im Sommer könnten dann erste Gelder aus dem Wiederaufbaufonds fließen. Das Volumen der Zuschüsse und Kredite dürfte 2021 überschaubar bleiben - maximal zehn Prozent der insgesamt vorgesehenen 750 Milliarden Euro sollten in der zweiten Jahreshälfte ausgezahlt werden. Der Löwenanteil - zusammen gut 80 Prozent - werde verteilt über die Jahre 2022 bis 2025 fließen. Die Unterstützung komme nach Erachten der Analysten genau zur richtigen Zeit. Dank eines Impfstoffs sei im kommenden Jahr ohnehin mit einer starken Konjunkturerholung zu rechnen, größere Fiskalmaßnahmen seien daher kaum nötig. Dagegen könnten die Zuschüsse und Kredite aus dem Wiederaufbaufonds dazu beitragen, dass der Aufschwung in der EU über das kommende Jahr hinaus anhalte. Das erhöhe auch die Chancen für eine Fortsetzung der Hausse an den europäischen Aktienmärkten. (14.12.2020/ac/a/m)



