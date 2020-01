Im Juni 2019 habe die EU-Kommission einen komplexen, 414 Seiten langen Bericht vorgestellt und Ende des Jahres 2019 die wichtigsten Merkmale der grünen Liste festgelegt, die zwischen 2020 und 2022 nach und nach vervollständigt und umgesetzt werden solle. Insgesamt sei die Strategie der EU-Kommission kohärent. Der Bericht liste detailliert die Wirtschaftstätigkeiten auf, die die Umsetzung der sechs europäischen Umweltziele fördern würden: Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft einschließlich Abfallrecycling, Vermeidung und Reduzierung von Umweltverschmutzung sowie biologische Vielfalt.



Eine Wirtschaftstätigkeit gelte dann als nachhaltig, wenn sie zu mindestens einem der sechs Ziele beitrage und die anderen nicht beeinträchtige. Wahrscheinlich werde die Liste der EU-Kommission auch Mindestanforderungen in Bezug auf soziale Standards und Governance-Kriterien enthalten, in naher Zukunft wolle die Kommission zudem entschieden, ob die beiden wichtigsten Energieträger, Erdgas und Kernenergie, als Übergangstechnologien erhalten bleiben sollten oder nicht.



Eine erhebliche Hürde für Anleger bestehe durch die mangelnde Verfügbarkeit von Daten und Informationen zur ökologischen Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen. Nach den europäischen Richtlinien müssten börsennotierte Unternehmen in der EU mit mehr als 500 Mitarbeitern jedoch den Anteil ihres Umsatzes und ihrer Investitionen ausweisen, die der grünen Klassifizierung der EU entsprächen. Das sei eine gute Nachricht und der Beginn einer Lernkurve für Emittenten, Anleger und die europäische Aufsichtsbehörde. EU-Investoren müssten transparent und konkret nachweisen, wie sie die grüne Liste im Sinne der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) in ihre Umweltfonds und darüber hinaus in ihre ESG-Strategie integrieren würden.



Öffentliche Investoren (zum Beispiel die Europäische Zentralbank und die Europäische Investitionsbank) sowie private Anleger (institutionelle Investoren und Vermögensverwalter) in der EU hätten als erste die Chance der grünen Liste erkannt und würden sich bereits auf die Integration in den Jahren 2021 bis 2022 vorbereiten. Auch außerhalb der EU stoße das Thema auf Interesse, vor allem in Nachbarländern wie der Schweiz. Die EU schließe nicht aus, die grüne Liste zur Stärkung ihrer Führungsrolle in Sachen Klimaschutz zu nutzen. Ob dies tatsächlich geschehe, werde sich zeigen. In diesem Zusammenhang werde der Umgang globaler Akteure am Finanzmarkt mit dem Thema interessant zu beobachten sein. (24.01.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn hat die neue Europäische Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen ihre Ziele zur Finanzierung der Energiewende und des ökologischen Wandels klar formuliert und will die Investitionen in grüne Infrastruktur fördern, so Jean-Philippe Desmartin, Head of Responsible Investment bei Edmond de Rothschild Asset Management.Entsprechende Anlageinstrumente würden zum Teil bereits seit Jahrzehnten existieren, grüne Themenfonds und Green Bonds seien in den vergangenen zehn Jahren dazugekommen und hätten sich schnell durchgesetzt. Neu in der Ökoklassifizierung für nachhaltige Wirtschaftstätigkeit sei dagegen eine gemeinsame Sprache innerhalb der Europäischen Union (EU), die insbesondere Vorwürfe des so genannten Greenwashing begrenzen und sogar vermeiden solle. Die Verpflichtung der EU (mit Ausnahme Polens) komme zur rechten Zeit, denn um dem Klimanotstand zu begegnen und bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden, seien in den kommenden zehn Jahren deutlich höhere Investitionen in grüne Infrastruktur notwendig.