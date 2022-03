In Bezug auf Gas könnte ein vollständiger Import-Stopp aus Russland zu einem sehr starken Anstieg der Preise führen. Das wären keine guten Nachrichten für die Europäische Union. Denn auch wenn der Verbrauch mit dem Ende des Winters zurückgehen werde, zwinge der niedrige Stand der Vorräte dazu, diese schnell wieder aufzufüllen, um sich auf den nächsten Winter vorzubereiten. Die Situation werde dadurch verschärft, dass keine zusätzlichen Kernenergiekapazitäten in Frankreich zur Verfügung stünden und in Deutschland die Abschaltung der letzten Kernkraftwerke zum Ende des Jahres geplant sei. Nüchtern betrachtet würde einen ein solches Szenario in einen immer stärker unter Druck geraten Gasmarkt drängen. Alternativ dazu wäre denkbar, die fehlende Energie durch Kohle zu ersetzen. Das wäre aber wiederum eine schlechte Nachricht für den Klimawandel.



Den Anteil importierter Kohle aus Russland zu ersetzen sei nicht einfach. Das Land sei der drittgrößte Exporteur der Welt, auf den 15 Prozent der weltweiten Ausfuhren entfallen würden. Australien und Indonesien, die größten Exporteure der Welt, würden eine solche Lücke auszugleichen versuchen. Aber es scheine schwierig zu sein, in kurzer Zeit solche Mengen zu ersetzen. Infolgedessen seien die Preise in die Höhe geschossen. Der Terminmarktpreis für Kohle sei so innerhalb weniger Tage von 224 US-Dollar pro Tonne auf 400 US-Dollar pro Tonne gestiegen (Stand: 3. März 2022). Das sei das Fünffache des Preises vom letzten Jahr.



Unabhängig davon, um welche fossile Brennstoffquelle es sich handele, sei eine wie auch immer geartete begrenzte Lieferung aus Russland äußerst problematisch. Dies könnte erstens erhebliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften haben. Zweitens könnte die dringend umzusetzende Energiewende angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten, den Energiebedarf der Europäischen Union zu sichern, in den Hintergrund gedrängt werden.



Es gelte also das Bewusstsein für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu schärfen und gleichzeitig die Notwendigkeit zu erkennen, die Energiewende zu beschleunigen, um unabhängiger vom Import fossiler Energieträger zu werden. Das werde die Zukunft sichern, allerdings nicht die kurzfristigen Probleme lösen. (10.03.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Preise von Öl, Gas und Kohle sind seit dem Beginn des Ukraine-Russland-Konflikts in die Höhe geschnellt, so Benjamin Louvet, Fondsmanager des OFI Financial Investment Precious Metals bei OFI Asset Management.Der Ölpreis sei zum ersten Mal seit 14 Jahren über die Marke 130 Dollar pro Barrel gestiegen und der Preis am Terminmarkt für Kohle habe sich seit dem letzten Jahr verfünffacht.