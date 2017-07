Die nächsten Schritte



Eine mit Gründen versehene Stellungnahme, mit der die Mitgliedstaaten förmlich aufgefordert werden, das EU-Recht einzuhalten und der Kommission innerhalb einer bestimmten Frist die entsprechenden Maßnahmen mitzuteilen, stellt die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens dar. Da die Umsiedlungsbeschlüsse des Rates als Reaktion auf eine Notlage angenommen und die drei Mitgliedstaaten mehrfach zu ihrer Einhaltung aufgefordert wurden, müssen sich die Behörden der Tschechischen Republik, Ungarns und Polens statt innerhalb der üblichen Frist von zwei Monaten nun binnen Monatsfrist zu der mit Gründen versehenen Stellungnahme äußern. Erhält die Kommission keine oder keine zufriedenstellende Antwort, kann sie die nächste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens einleiten und den Gerichtshof der EU anrufen.



Hintergrund



In zwei Ratsbeschlüssen vom September 2015 über eine befristete Notverteilungsregelung verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, Personen, die internationalen Schutz benötigen, aus Italien und Griechenland innerhalb der EU umzuverteilen.



Die Kommission legt seitdem regelmäßig Berichte zu Umverteilung und Neuansiedlung vor, die Aufschluss über die Fortschritte bei der Umsetzung der beiden Ratsbeschlüsse geben und die sie dazu nutzt, zu den notwendigen Maßnahmen aufzufordern. Wie heute im Vierzehnten Bericht zu Umverteilung und Neuansiedlung mitgeteilt wurde, ist die Zahl der Umsiedlungen im Jahr 2017 erheblich gestiegen: Seit November 2016 wurden jeden Monat mehr als 1.000 Überstellungen vorgenommen, die im Juni 2017 mit mehr als 3.000 einen neuen monatlichen Höchststand erreichten. Am 26. Juli lag die Gesamtzahl der Umsiedlungen bei 24.676 (16.803 aus Griechenland und 7.873 aus Italien).



Da die meisten Mitgliedstaaten mittlerweile regelmäßig Umsiedlungen zusagen und vornehmen, ist die Umverteilung aller infrage kommenden Menschen bis September 2017 ohne Weiteres möglich, wenn die Umsiedlungen im Falle Griechenlands unvermindert fortgesetzt und im Falle Italiens weiter beschleunigt werden. In dieser letzten Phase ist entscheidend, dass die Mitgliedstaaten die Umverteilung beschleunigen und ausreichende Zusagen zur Schaffung einer hinreichend großen Zahl von Plätzen für alle infrage kommenden Antragsteller machen, einschließlich derjenigen, die bis zum 26. September voraussichtlich noch ankommen werden. In jedem Fall dauert die rechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Umverteilung über den September hinaus an: Die Umsiedlungsbeschlüsse des Rates gelten für alle bis zum 17. September bzw. 26. September 2017 in Griechenland oder Italien ankommenden Personen, wobei die infrage kommenden Antragsteller innerhalb eines angemessenen Zeitraums danach umverteilt werden müssen. (Pressemitteilung vom 26.07.2017) (27.07.2017/ac/a/m)





