Am Donnerstag haben die EU-Kommission und das Vereinigte Königreich die zweite Verhandlungsrunde zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU beendet. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Barnier sagte weiter: "Ein weiterer Punkt ist die Finanzfrage. Das Vereinigte Königreich hat sich zu seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der EU, auch über den Austritt hinaus, bekannt. Sobald das Vereinigte Königreich bereit ist, seine Verpflichtungen zu beziffern, können wir konkret verhandeln. Im August brauchen wir Klarheit in Finanzfragen, bezüglich der Rechte der Bürger, in Bezug auf Irland, insbesondere im Hinblick auf den freien Personenverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland sowie auf das Karfreitagsabkommen, und in weiteren Punkten, in denen wir noch auseinanderliegen. Die Erfahrung dieser Woche lehrt, dass wir besser vorankommen, wenn unsere Positionen klar sind."Zu den Unsicherheiten für Hersteller, Händler, die polizeiliche Zusammenarbeit oder auch für Bürger und Unternehmen, die sich in Gerichtsverfahren befinden, gab es einen Gedankenaustausch.