Es ist unabdingbar, dass die Mitgliedstaaten in dieser letzten Phase die Umverteilung beschleunigen und genügend Plätze für Asylbewerber - auch für solche, die noch bis zum 26. September eintreffen - anbieten. In jedem Fall dauert die rechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Umverteilung noch über den September hinaus an: Die Umsiedlungsbeschlüsse des Rates gelten für alle bis zum 26. September 2017 in Griechenland oder Italien ankommenden Personen, wobei die in Frage kommenden Antragsteller innerhalb eines angemessenen Zeitraums danach umverteilt werden müssen.



Einige Mitgliedstaaten haben ihre Umverteilungspflichten nahezu vollumfänglich erfüllt: Malta, Lettland und Norwegen, das als assoziierter Schengen-Staat freiwillig an der Umverteilung mitwirkt, haben ihr Kontingent von Asylbewerbern aus Griechenland erfüllt, und Schweden, das erst im Juni mit der Umverteilung begonnen hat, wird bald 60 Prozent seines Kontingents erreicht haben. Die Kommission begrüßt auch die vor kurzem angekündigte Aufstockung der von Spanien angebotenen Plätze sowie die Ankündigung Deutschlands, die Umverteilung zu beschleunigen.



Neuansiedlung



Bei der Neuansiedlung sind weiterhin insgesamt Fortschritte zu verzeichnen: Nahezu drei Viertel (17.179) der 22.504 im Juli 2015 vereinbarten Neuansiedlungen wurden bereits durchgeführt. Da mehrere Staaten mit großen Kontingenten ihre Neuansiedlungsverpflichtungen gemäß den Schlussfolgerungen von 2015 erfüllt oder fast erfüllt haben, liegt das Hauptaugenmerk nun auf Neuansiedlungen auf der Grundlage der EU-Türkei-Erklärung. Allerdings verläuft die Neuansiedlung nach dieser Regelung sehr uneinheitlich. Einige Mitgliedstaaten haben bislang überhaupt noch keine Flüchtlinge neu angesiedelt.



Die Zahl der Neuansiedlungen aus der Türkei nimmt stetig zu. Seit dem 14. Juni wurden weitere 1.552 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in EU-Mitgliedstaaten neu angesiedelt. Die Gesamtzahl der Neuansiedlungen aus der Türkei im Rahmen der Erklärung liegt jetzt bei 7.806. Gleichzeitig werden die Verhandlungen zwischen den beteiligten Staaten und der Türkei über Standardverfahren für die freiwillige Aufnahme aus humanitären Gründen mit dem Ziel einer möglichst baldigen Einigung fortgesetzt. Am 4. Juli hat die Kommission die Mitgliedstaaten aufgerufen, für 2018 neue Neuansiedlungsplätze anzubieten. Die Kommission wird diese Neuansiedlungen finanziell unterstützen. Dieser Aufruf soll dazu beitragen, die Zeit zwischen den laufenden Neuansiedlungsprogrammen und der Annahme des neuen von der Kommission vorgeschlagenen Neuansiedlungsrahmens, der derzeit vom Gesetzgeber erörtert wird, zu überbrücken. Im Einklang mit dem Aktionsplan zur Unterstützung Italiens sollen der Migrationsdruck auf Libyen abgebaut, Menschenleben gerettet und Alternativen zur gefährlichen irregulären Migration aufgezeigt werden.



Vor diesem Hintergrund werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, bei neuen Neuansiedlungszusagen zunächst internationalen Schutz suchende Personen aus Libyen, Ägypten, Niger, Äthiopien und Sudan zu berücksichtigen. Die Kommission stellt für Neuansiedlungsmaßnahmen im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 377,5 Mio. Euro zur Verfügung. Damit sollen mindestens 37.750 Schutzsuchende neu angesiedelt werden (10.000 Euro/Person).



Hintergrund



In zwei Ratsbeschlüssen vom September 2015 über eine befristete Ortsverteilungsregelung verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz aus Italien und Griechenland innerhalb der EU umzuverteilen. Am 8. Juni 2015 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine europäische Neuansiedlungsregelung an; auf dieser Basis vereinbarten die Mitgliedstaaten am 20. Juli 2015, 22 504 Personen, die eindeutig internationalen Schutz benötigen, in Europa neu anzusiedeln.



In der Erklärung EU-Türkei vom 18. März 2016 wurde vereinbart, dass für jeden von den griechischen Inseln in die Türkei rückgeführten Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei in derEU neu angesiedelt wird. Dieser Grundsatz gilt seit dem 4. April 2016. Vorrang haben jene Migranten, die vorher noch nicht irregulär in die EU eingereist sind und dies auch nicht versucht haben.



Am 13. Juli 2016 hatte die Kommission einen dauerhaften EU-Neuansiedlungsrahmen vorgelegt, mit dem eine Reihe gemeinsamer Standardverfahren für die Auswahl der Neuansiedlungskandidaten und ein gemeinsamer Schutzstatus festgelegt werden, um die europäischen Neuansiedlungsbemühungen künftig zu straffen. (Pressemitteilung vom 26.07.2017) (27.07.2017/ac/a/m)





