Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ab morgen (Donnerstag) werden Präsident Juncker und mehrere Mitglieder der Kommission an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington teilnehmen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auch die Treffen der G20-Finanzminister und der Zentralbank-Gouverneure werden am Rande der Frühjahrstagung stattfinden.Präsident Juncker wird außerdem ein Arbeitsessen mit den Chefs der großen regionalen Entwicklungsbanken haben. Teilnehmen werden Suma Chakrabarti, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung; Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank; Rolf Wenzel, Gouverneur der Entwicklungsbank des Europarates; Jin Liqun, Präsident der asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank; Takehiko Nakao, Präsident der asiatischen Entwicklungsbank; Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank und Luis Alberto Moreno, Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank. (19.04.2017/ac/a/m)