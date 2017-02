Insbesondere wird in der Studie zu den drei Abkommen Folgendes aufgezeigt:



- Mit dem Abkommen zwischen der EU und Mexiko konnte das EU-Ausfuhrvolumen an Lebensmitteln im Jahr 2013, drei Jahre nach Beseitigung aller Handelsschranken, um 105 Mio. Euro gesteigert werden. Bei den Erzeugnissen handelte es sich in den meisten Fällen um verarbeitete Lebensmittel und um Getränke, bei den zusätzlichen Einfuhren im Wert von 316 Mio. Euro größtenteils um Primärerzeugnisse. Außerdem werden in der Studie Möglichkeiten zum weiteren Abbau von Zöllen und Handelsschranken in der EU-Ernährungswirtschaft aufgezeigt. Diese werden jetzt bei den Verhandlungen zur Aktualisierung des Handelsabkommens zwischen der EU und Mexiko angegangen.



- Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea konnten die EU-Ausfuhren an Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen (zumeist Primärerzeugnisse und Grundstoffe) im Jahr 2015 bereits um 439 Mio. Euro gesteigert werden, obwohl dieses Abkommen noch nicht vollständig umgesetzt war. Die zusätzlichen Einfuhren im Wert von 116 Mio. Euro im selben Jahr setzten sich hauptsächlich aus verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken zusammen.



- Die Handelsabkommen über unverarbeitete und verarbeitete Agrarerzeugnisse zwischen der EU und der Schweiz trugen im Jahr 2010, drei Jahre nach ihrer vollständigen Umsetzung, mit insgesamt 532 Mio. Euro zum Ausfuhrvolumen der EU in diesem Sektor bei. Der größte Teil dieser Ausfuhren entfiel auf verarbeitete Lebensmittel und Getränke und bei den zusätzlichen Einfuhren im Wert von 1,17 Mio. Euro auf Primärerzeugnisse.



In der Studie wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Handelsverhandlungen der wichtigsten EU-Wettbewerber aufmerksam zu beobachten, damit die EU bei den Zugangsbedingungen für die wichtigsten Absatzmärkte im Ernährungsbereich nicht ins Hintertreffen gerät. Ebenso zeigt sich, dass unlängst ehrgeizigere Abkommen wie das 2011 in Kraft getretene Handelsabkommen zwischen der EU und Korea stärkere positive Auswirkungen hatten als solche, die länger zurückliegen und weniger umfassend waren, wie z. B. das Abkommen von 2000 zwischen der EU und Mexiko. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Qualität und Wirksamkeit der EU-Handelsabkommen in Bezug auf die Beseitigung von Handelsschranken verbessert haben und der Sektor wettbewerbsfähiger geworden ist.



Die Kommission hat ihre Mittelausstattung für Absatzförderungsmaßnahmen erheblich aufgestockt. EU-Kommissar Phil Hogan hat bereits sechs Ländern (Kolumbien, Mexiko, China, Japan, Vietnam und Indonesien) Besuche auf hoher Ebene abgestattet, um für Lebensmittel aus der EU zu werben und Unternehmen und Organisationen aus der EU die Möglichkeit zu geben, in diesen Ländern neue Betätigungsfelder zu erschließen. Im Mai ist ein Besuch in Kanada geplant, mit dem die EU gerade ein Freihandelsabkommen geschlossen hat. EU-Handelskommissarin Malmström wird im März ebenfalls nach Kanada sowie nach Singapur reisen und anschließend im Laufe des Frühjahrs Mexiko besuchen.



Die drei Handelsabkommen haben außerdem dazu beigetragen, dass das Jahr 2016 bei den Ausfuhren an Agrar- und Nahrungsgütern ein Rekordjahr wurde. Das Ausfuhrvolumen belief sich auf insgesamt 130,7 Mrd. Euro - ein Anstieg von 1,7 Mrd. Euro gegenüber 2015.



Die heute vorgestellte Studie wurde im Namen der Kommission von der unabhängigen Beratungsfirma Copenhagen Economics durchgeführt. (27.02.2017/ac/a/m)





