Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei dem heute beginnenden Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs steht das Thema "EU-Austritt Großbritannien" klar im Fokus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den vergangenen Tagen sei auf allen Ebenen noch einmal intensiv verhandelt und über Fortschritte berichtet worden. Jedoch sei bis zuletzt unklar geblieben, ob es zu einer verbindlichen Einigung komme, die es den Staatschefs ermögliche, einem adjustierten Austrittsvertrag zuzustimmen. So sei es alles andere als sicher, dass eine entsprechende Vereinbarung auch durch das britische Parlament angenommen werde. Zudem scheinen weiterhin noch wichtige offene Fragen ungeklärt zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Daher steige die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Verlängerung der Austrittsfrist, zu dessen Beantragung bei der EU der britische Premierminister durch die heimische Gesetzgebung verpflichtet sei, sofern das britische Parlament bis zum 19. Oktober kein Vertragswerk abgesegnet habe. Daran würde auch ein möglicher EU-Sondergipfel nichts ändern, der erst nach diesem Termin einberufen werden könnte. Weitere Themen des EU-Gipfels würden der langfristige EU-Haushalt und die strategische Agenda für die Jahre 2019 bis 2024 sein.



Kräftigen Kursschwankungen habe sich der EUR/GBP-Wechselkurs gestern ausgesetzt gesehen. In der Hoffnung auf eine Verhandlungslösung sei der Euro mit Notierungen von rund 0,86 GBP zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai zurückgefallen. Auch in den kommenden Tagen müsse im beschriebenen Austauschverhältnis mit einer erhöhten Volatilität gerechnet werden. Mit -0,38% habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen in der Spitze auf den höchsten Stand seit Ende Juli angezogen. (17.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.