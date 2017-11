Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der EU-Chefverhandler für den Brexit, Michel Barnier, ist heute (Dienstag) und morgen zu politischen Gesprächen in Berlin, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Michel Barnier war vor seiner Ernennung als Brexit-Verhandlungsführer 2016 auch Berater von Präsident Juncker für die europäische Verteidigung. Als Brexit-Chefverhandler reist Barnier regelmäßig in die Hauptstädte der 27 EU-Staaten, um sich mit den Regierungen abzustimmen und mit Parlamentariern, Wirtschaftsvertretern und anderen Stakeholdern zu sprechen.Die Brexit-Verhandlungen sind in einer entscheidenden Phase. Der Europäische Rat soll im Dezember entscheiden, ob in den Verhandlungen über die Austrittsbedingungen ausreichend Fortschritte erzielt wurden, um in die nächste Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU einzutreten. (28.11.2017/ac/a/m)