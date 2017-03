Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst über die 1,0525 zu schieben und sich dort etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,0532/34 und dann das TH von gestern anzulaufen. Komme es bei 1,0545 zu keinen Rücksetzern, so könnte der EUR dann weiter laufen. Anlaufbereiche wären die 1,0552/55, die 1,0563/66 bzw. die 1,0575/77. Komme es heute bei 1,0575/77 zu keinem Rücksetzer, so könnte der EUR dann die nächsten Anlaufmarken bei 1,0585/88, bei 1,0594/97 und im Nachgang dessen die 1,0608/10 erreichen. Über der 1,0608/10 wäre dann Platz bis an die 1,0618/20 und an die 1,0626/28.



Rutsche der EUR unter die 1,0525, so könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die zunächst bis1,0515/13, die 1,0505/03 bzw. an das TT von gestern gehen könnten. Im Bereich der 1,0505/03 als auch im Bereich der 1,0495/93 bestünden jeweils gute Chancen auf Erholung. Komme es aber nicht dazu, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0488/85, 1,0475/73 und dann an bis 1,0466/64, bzw. bis an die 1,0452/49 gehen könnten. Unter der 1,0449 wären die nächsten Anlaufmarken dann bei 1,0440/38, 1,0427/25 und bei 1,0410/08 zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0524 als auch bei 1,0683. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0727/52/95 als auch bei 1,0819/27/48/69 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0510 als auch bei 1,0498/57/30 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0392 als auch bei 1,0351 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0585 (1,0610) bis 1,0464 (1,0439) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.03.2017/ac/a/m)







