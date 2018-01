Linz (www.aktiencheck.de) - Nach positiven Wirtschaftsdaten der Eurozone am Donnerstag konnten die EU-Verbraucherpreisdaten dem Euro mit Werten innerhalb der Erwartungen vergangenen Freitag keine weiteren Impulse liefern, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die nächste Hürde in EUR/USD stelle daher immer noch das Hoch aus dem Jahr 2017 bei 1,2092 dar. EUR/USD notiere derzeit knapp über der technischen Unterstützung bei 1,2000. Darunter fände EUR/USD die nächste Haltemarke bei 1,1960 vor. Die Trading-Range bei EUR/USD liege zwischen 1,1940 und 1,2100. (08.01.2018/ac/a/m)





